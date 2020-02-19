Это будет трансфер века: "Гэлакси" начал переговоры с семьей Месси о переходе Лео

Американский клуб намерен воспользоваться конфликтами аргентинца с боссами "Барсы" и переманить звезду

Лионель Месси / Фото: Reuters

"Лос-Анджелес Гэлакси" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает официальный сайт Североамериканской футбольной лиги (MLS) со ссылкой на аргентинское Radio Continental. Ранее Месси разделил приз спортсмена года с автогонщиком.

По данным источника, представители американского клуба уже провели предварительные переговоры с отцом звездного футболиста. Причем "обрабатывает" папу Месси лично главный тренер "Гэлакси" – аргентинец Гильермо Баррос Скелотто.

"Это может быть трансфер-блокбастер", – утверждает MLS

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Сообщается, что в лице Лионеля Месси "Лос-Анджелес Гэлакси" видит замену шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу, перешедшему в "Милан".

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Ранее мы уже рассказывали, что Месси может покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба. Форвард поругался со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем. Кроме того, накануне появилась информация, что каталонский клуб оплачивал услуги компании, которая критиковала 32-летнего Месси в социальных сетях.

Смотрите, как забивает Лионель Месси

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