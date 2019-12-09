Это был не сон: кореец из "Тоттенхэма" совершил шикарный проход в матче чемпионата Англии

Сон Хын Мин / Фото: Reuters

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"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" на своем поле в матче 16-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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В составе победителей дважды отличился Харри Кейн, еще по разу отличились Лукас Моура, Сон Хын Мин и Мусса Сиссоко. Особенно красочным оказался гол южнокорейского полузащитника лондонского клуба — Сон с дриблингом прошел все поле, обыграв 5 противников и отправил мяч в ворота на 32-й минуте.

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На счету Сон Хын Мина 89 матчей за сборную Южной Кореи по футболу, где он забил 26 мячей.

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Напомним, главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуринью был назначен 20 ноября после увольнения Маурисио Почеттино. Под руководством португальца "шпоры" выиграли у "Вест Хэма", "Олимпиакоса" и "Борнмута", но в последнем матче "Тоттенхэм" уступил экс-команде Моуринью "Манчестер Юнайтед".

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