"Это было великолепно": как "Шахтер" громил "Зарю" в центральном матче тура

Главный тренер "горняков" не удержался от комплиментов в адрес своей команды после победы над луганчанами

"Горняки" разгромили "Зарю". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Разгромив "Зарю" в центральном матче 24-го тура чемпионата Украины со счетом 3:0, "Шахтер" добыл уже свою девятую крупную победу в нынешнем первенстве и сохранил отрыв в семь очков от "Динамо". Естественно, главный тренер "горняков" Паулу Фонсека после такого поединка не скрывал своего удовлетворения. "Некоторые ребята, которые могли бы сегодня сыграть, пока отсутствуют. Пришлось поставить молодых ребят. Все прошло хорошо, слава Богу, – сказал Паулу Фонсека. – У Тете была первая игра. Было несколько интересных моментов, но есть куда прибавлять. Соломон тоже провел отличную игру, я доволен. Сегодня мы были безопасны в обороне. А второй гол – просто великолепное зрелище. Я доволен всей командой. Всегда оцениваю тот факт, когда мы сыграли на ноль. Мы не пропускаем в последних играх чемпионата, и это важно для стабильности команды. Увидим ли мы этот же состав против "Днепра-1" в Кубке? Посмотрим. Попытаемся презентовать нашу наилучшую команду. Полуфинал Кубка – это очень важно. Знаем, что "Днепр-1" – очень силен, к тому же, мы будем играть на их поле".

Обзор матча "Шахтер" – "Заря" (3:0)

"Шахтер" – "Заря" – 3:0

Голы: Коваленко, 15 пен, Кайоде, 50, Майкон, 90+1

"Шахтер": Пятов – Болбат, Хочолава, Кривцов (Матвиенко, 52), Исмаили – Коваленко (Майкон, 67), Степаненко - Соломон (Фернандо, 77), Тете, Тайсон - Кайоде.

"Заря": Филипе - Тымчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко - Силас, Казаков - Караваев (Громов, 61), Леднев, Лунев (Михайличенко, 80) - Будковский (Кабаев, 61).

Как сообщалось ранее, стали известны сроки возвращения в строй полузащитника "Шахтера" Марлоса. Он должен вернуться к судному дню Шевы.

Перед игрой с "Зарей" футболисты "Шахтера" получили в свое распоряжение брендированный самолет:





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Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.