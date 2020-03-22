"Это чума. В этом году играть больше нельзя": в Италии призвали забыть о футболе

Президент итальянской "Брешии" Массимо Челлино считает, что текущий сезон чемпионата Италии нужно завершить досрочно. По его мнению, из-за эпидемии коронавируса футбол не вернется на стадионы до следующего года. Ранее итальянский эпидемиолог заявил, что футбол вернется не ранее октября.

"Я уже думаю только о следующем сезоне. Кубок и чемпионат? Если в "Лацио" хотят – пусть забирают. Есть гораздо более важные вещи. Все, что связано с футболом, нужно перенести на следующий сезон. Это чума. Вот наша реальность, господа. В этом году играть больше нельзя. Если кто-то еще не понимает, что происходит – это даже хуже, чем вирус. Я уже не верю в чудеса. Я давно перестал это делать", – цитирует Челлино Corriere dello Sport.

Отметим, что после 26 туров команда Челлино занимает последнюю строчку в таблице высшего эшелона итальянского футбола.

Ранее мы писали, что немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шаназит озвучил более печальный прогноз: "Можете попрощаться с футболом в 2020 году". Даже проведение матчей без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол.

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