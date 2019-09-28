Это дорогое, но очень убедительное приобретение: наставник "Аталанты" оценил Малиновского

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о постепенном внедрении в состав украинского полузащитника Руслана Малиновского. Ранее мы писали, что команда Паулу Фонсеки не смогла обыграть команду Малиновского. "Рома" уступила "Аталанте" со счетом 2:0.

"Малиновский – это дорогое в некотором смысле приобретение, но очень убедительное. Исполнительный директор Лука Перкасси принял это решение. Теперь у нас есть Муриэль и Малиновский, они могут сделать разницу. Мы понемногу внедряем их в команду. Команда не сильно изменилась, в этом наше преимущество", – сказал Гасперини.

Ранее мы писали, что в Италии узнали, сколько Малиновский зарабатывает в "Аталанте".Игрок сборной Украины находится на шестом месте по самым высокооплачиваемым игрокам "Аталанты".

Гол Руслана Малиновского за сборную Украины:

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

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