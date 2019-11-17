Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

"Это еще не финиш, а только начало": Матвиенко поделился эмоциями от матча со сборной Сербией

17 ноября, 19:48

Защитник рассказал о ключевых моментах матча

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился эмоциями о матче отбора на Евро-2020 со сборной Сербией. Мы провели онлайн матча Сербия – Украина с видео голов и яркими фото.

"В моменте с пенальти мяч действительно попал мне в руку. Был сильный удар, я не успел отвернуться. В локоть попало. Не самый лучший матч отбора провели, но периодами все получалось. Моменты у нас были. После пропущенного гола хорошо начали играть, как и в последние 25 минут – бросили все силы, чтобы отыграться", – отметил защитник.

Читайте также: Переписали историю: сборная Украины установила уникальное достижение в Белграде

"Это еще не финиш, а только начало. Сделали первый шаг. У нас еще Евро – там нужно себя показать", – рассказал защитник сборной Украины Николай Матвиенко.

Ранее Андрей Шевченко заявился, что команда плохо начала первый тайм, и второй, но нашли в себе силы переломить игру. Наставник национальной команды подытожил отборочный цикл Евро-2020.

Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч в добавленное время со штрафного забил Роман Безус.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сборная Украины сборная Сербии Николай Матвиенко

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...