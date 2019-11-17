"Это еще не финиш, а только начало": Матвиенко поделился эмоциями от матча со сборной Сербией

Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился эмоциями о матче отбора на Евро-2020 со сборной Сербией. Мы провели онлайн матча Сербия – Украина с видео голов и яркими фото.

"В моменте с пенальти мяч действительно попал мне в руку. Был сильный удар, я не успел отвернуться. В локоть попало. Не самый лучший матч отбора провели, но периодами все получалось. Моменты у нас были. После пропущенного гола хорошо начали играть, как и в последние 25 минут – бросили все силы, чтобы отыграться", – отметил защитник.

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"Это еще не финиш, а только начало. Сделали первый шаг. У нас еще Евро – там нужно себя показать", – рассказал защитник сборной Украины Николай Матвиенко.

Ранее Андрей Шевченко заявился, что команда плохо начала первый тайм, и второй, но нашли в себе силы переломить игру. Наставник национальной команды подытожил отборочный цикл Евро-2020.

Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч в добавленное время со штрафного забил Роман Безус.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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