Это фото растрогало даже фанатов "Реала": мальчик в футболке Месси не дождался приезда кумира

Юный поклонник Лионеля стал героем соцсетей. Парню сочувствует почти что весь мир

Пользователей соцсетей растрогали фотографии юного фаната "Барселоны" в футболке Лионеля Месси, который накануне ждал, но так и не дождался прибытия своего кумира на перекрестке неподалеку от тренировочной базы каталонского клуба. Напомним, в отличие от остальных игроков, Месси не явился на прохождение теста на коронавирус перед началом сборов "Барселоны", тем самым подтвердив намерение покинуть испанский клуб и перебраться в "Манчестер Сити".

"Бедный мальчик", – пишут в социальных сетях о парне в футболке Месси, тщетно надеявшемся увидеть приезд 6-кратного обладателя "Золотого мяча" на базу "Барселоны"

"Ему даже фанаты "Реала" в этот момент могут посочувствовать"

"Да уж, фото, на котором парень схватился за голову, – лучшее отражение положения дел в "Барселоне"

Реклама

Фанат Лионеля Месси / Фото: Reuters

Реклама

Мальчику в футболке Месси, ставшему героем дня в соцсетях, сочувствует весь футбольный мир. Точнее, почти что весь. "Хватит уже распускать сопли по поводу ухода Лионеля. Или вы забыли, что он тоже был на поле, когда "Барселона" проигрывала "Баварии" 2:8?" – написал в Twitter один из болельщиков.

Как сообщалось ранее, самая сексапильная фанатка Месси заявила, что уже болеет за "МанСити". "Мисс Бум Бум" Сьюзи Кортес поддерживает решение Лионеля покинуть "Барселону", считая, что там к нему "относятся как к мусору".

Также мы рассказывали, что шейхи заплатят Месси 500 миллионов евро чистыми – 50 млн евро за каждый из пяти следующих сезонов. Плюс бонус в 250 млн – за переезд в "Нью-Йорк Сити", у которого те же владельцы, что и у "МанСити".

Смотрите обзор последнего матча Месси за "Барселону"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама