"Это как с такси": агент обвинил "Кардифф" в гибели футболиста Эмилиано Салы

Валлийский клуб открещивается от обвинений в свой адрес: "Мы никак не могли повлиять"

"Это как с такси": агент обвинил "Кардифф" в гибели футболиста Эмилиано Салы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/912/321/5c7912321409e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/912/321/5c7912321409e.jpg 2019-03-01T13:12:00+02:00 Футбол Валлийский клуб открещивается от обвинений в свой адрес: "Мы никак не могли повлиять"

После похорон 28-летнего аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в разбившемся над Ла-Маншем самолете, агент игрока Вилли Маккей обвинил в произошедшем "Кардифф". Напомним, перед гибелью Сала подписал контракт о переходе в валлийский клуб из "Нанта".

"Салу бросили, оставили его самостоятельно решать вопросы перелета, – заявил агент. – Казалось, что в "Кардиффе" всем все равно, никто ничем не занимался. Это удивительно, они заплатили за него 19 миллионов долларов, но затем оставили его одного в отеле, чтобы он сам заказывал себе билеты и занимался перелетом. На мой взгляд, представители "Кардиффа" повели себя неправильно. Теперь все ищут козла отпущения. Они пытаются обвинить во всем меня и пилота, утверждая, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Мы просто подобрали возможность перелета для Эмилиано. Когда вы звоните в такси, не спрашиваете же о лицензии".

Руководство "Кардиффа" в ответ выступило с заявлением: "Наш клуб занимался организацией коммерческого полета Салы до тех пор, пока предложение не было отклонено в связи с определенными договоренностями, повлиять на которые "Кардифф" никак не мог. Клуб обеспокоен опубликованной информацией, из которой следует, что полет был незаконным. Очевидно, что многие детали, касающиеся этой ужасной трагедии, еще предстоит выяснить".

Как сообщалось, самолет, на котором разбился Сала, не имел лицензии для коммерческих полетов.

Ранее бразильская волейболистка призналась, что встречалась с Салой до его гибели.

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