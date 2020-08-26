"Это кажется нереальным": тренер "Шахтера" Каштру прокомментировал поражение в Суперкубке от "Динамо"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Динамо" в матче за Суперкубок Украины-2020. Напомним, накануне НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" одолело "Шахтер" 3:1, выиграв свой первый трофей под руководством Мирчи Луческу.

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- Мистер Каштру, планируется ли кадровое усиление "Шахтера"? Наверное, оборона – слабая линия на данный момент?

- Усиление позиций, как вы понимаете, совершенно внутренняя тема, и я не буду здесь ее обсуждать. Почему мы проиграли матч? Я думаю, это было абсолютно явно, и все, кто находится здесь, понимают, что произошло на поле. Было три удара "Динамо", и эти три момента соперник смог реализовать, а мы пропустили три мяча. У нас было достаточное количество моментов, но, к сожалению, мы их реализовать не смогли. Разница в игре была в этом. Не сумели реализовать моменты, которые создавали. А "Динамо", повторюсь, тремя ударами забивает три гола. Несмотря на то, что у нас было 70 с лишним процентов владения мячом, если такой реализации нет… Понятно, играл ты хорошо или плохо, доминировал или нет, никому не интересно: в футболе считаются голы. И нам нужно эту футбольную справедливость принимать. Конечно, я разочарован. Думаю, с первого до последнего момента доминировали. Мы полностью поменяли нашу тактическую схему: создали линию обороны из троих, постоянно старались создавать моменты, усиливать нашу игру в атаке во втором тайме. Но, несмотря на то, что мы интенсивно доминировали, мы проиграли второй тайм со счетом 0:1. Это кажется нереальным: полное доминирование, но реализовать его, к сожалению, не получилось. Повторюсь: в футболе ценится только результат, и ничего больше.



- Почему Марлос не вышел с первых минут?

- Таким было мое решение. У меня 20 с лишним игроков, доступных для матча. Мы приняли решение, что в этом поединке нужно поставить более линейного вингера, который мог бы забегать в зоны между центральным и крайним защитниками соперника, и поняли, что Тете будет идеальным футболистом для этого. Марлос больше сужается, отвечает за середину. А Тете – более фланговый игрок. Поэтому мы решили, что при такой стратегии у нас будет преимущество. Марлос – великолепный игрок, большой профессионал, просто такой была опция, таким был мой выбор.



- У "Шахтера" было меньше времени на подготовку, но команда, особенно во втором тайме, выглядела намного лучше физически. Вы довольны физической формой своих подопечных? Как оцените готовность команды к сезону?

- Физически мы были хороши в течение всей игры. У меня уже была возможность заявлять публично, что я совершенно не переживаю за физическое состояние наших футболистов. Знал, что ребята будут сильны. И как доказательство, если мы говорим о физической составляющей, то, что мы смогли прижимать "Динамо", играли с большой интенсивностью. Игра практически не была разделенной: почти не было контратак, переходов. Мы прекрасно знали, что между матчами всего четыре дня. Меня спрашивают о таком… Четыре дня все-таки есть, чтобы подготовиться. Что меня больше всего заставляло переживать, так это психологическая составляющая, потому что совсем недавно у нас была игра, которая нас очень сильно разочаровала, строилась совсем не так, как мы хотели. А по физическим качествам – мы прекрасно понимали, как нужно действовать, и все силы для этого были. Меня расстраивает то, что "Динамо" три раза бьет по нашим воротам и забивает три мяча. Мы бьем, бьем, бьем, но у нас не получается забивать. Во втором тайме мы начали играть с тремя защитниками – Степаненко, Кривцовым и Бондарем. Выдвинули Додо и Матвиенко, сузили Тайсона и Тете, а потом Соломона. Марлос и Алан Патрик подключались к началу атаки, Мораес старался утянуть соперника в его штрафной. В принципе, все это получалось. Мы хотели добраться к воротам соперника. Чуть позже убрали Бондаря, оттянули Матвиенко в середину, продолжали играть с тремя защитниками, поставили Коноплянку. Потом мы еще убрали Кривцова и выпустили Фернандо. Фактически линия обороны состояла из двух игроков – "Динамо" практически не атаковало, и работы у наших защитников почти не было. Психологическая составляющая заставляла меня переживать перед матчем. Я сейчас могу долго говорить об этом, но ничего не изменится. Считается только результат. Поздравляю "Динамо" с победой. Мы будем работать и настраиваться на нашу главную цель – стать чемпионами Украины.



- Перед матчем вы тепло поприветствовали Мирчу Луческу. О чем разговаривали?

- Да, мы поздоровались. Он сказал приятные слова, я ему также. После матча он также сказал хорошие слова в адрес "Шахтера", поздравил нас с тем, как мы играли. В начале матча он сказал, что для него это очень большое счастье – снова стать тренером, продолжать тренировать, быть сейчас в Украине. Это футбольный человек. Я думаю, что все его должны очень глубоко уважать. Мой путь в футболе всегда будет строиться на уважении – к игрокам, администрации, клубу, соперникам, и в этом случае, конечно же, к мистеру Луческу. Это человек, который заслуживает очень большого уважения в Украине за ту работу, которую в течение стольких лет он проводил в "Шахтере".



- Как оцените то, что Луческу уже успел сделать в "Динамо"? Какой будет борьба за чемпионство в новом сезоне? В прошлом ее почти не получилось, в этом будет сложнее?

- Я могу сказать, как я думаю, но говорить сейчас о том, как сильно изменилось "Динамо", мне сложно. Я могу говорить о "Динамо", только принимая во внимание ту игру, что мы провели сейчас. "Динамо" всегда будет командой, которая также борется за чемпионство в Украине. У "Динамо" было 20 с лишним процентов держания мяча. Вроде бы Луческу – не тот тренер, который закрывает свою команду в обороне. Думаю, дальше мы увидим "Динамо" немного с другим лицом, не такое, как было сейчас. Именно поэтому не могу сказать больше о "Динамо" – ни по нашему матчу, ни по их первому в чемпионате с "Олимпиком". А борьба за титул будет, как и всегда. Первое место всегда открыто, и мы готовы к этой борьбе. В жизни ничего просто не дается. Только усердная работа даст свои плоды. Очень важно демонстрировать характер бойцов, показывать то, что мы хотим видеть на поле. И это мы будем делать в течение всего сезона, несмотря на то, что это день разочарования для нас. В течение игры мы очень много работали. Очень много! И когда нет компенсации такой работе, конечно, это разочаровывает, – подытожил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Реклама Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" В тренде Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины

Ранее Мирча Луческу прокомментировал выигрыш первого трофея с "Динамо". "Техничная команда играла против организованной, и победы достигла организованная команда", – заявил наставник киевлян.

Обзор матча за Суперкубок Украины-2020

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