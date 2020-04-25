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"Это крупнейший позор в истории": в Нидерландах нарастает скандал из-за досрочной остановки сезона

25 апреля, 10:43

Александр Трикиша

В Нидерландах решили завершить сезон без определения чемпиона и повышения в классе

В Нидерландах нарастает скандал после того, как руководство местного футбола приняло решение досрочно завершить чемпионат страны, но при этом чемпион Нидерландов не будет определен, также ни одна из команд не покинет и не поднимется в высшую лигу страны.

Такое решение разозлило тренера лидера второй по силе лиги Нидерландов "Камбура" Хенк де Йонга.

"Это крупнейший позор в истории спорта Нидерландов. Вы будете нести ответственность за это решение, вы будете нести его с собой всю свою жизнь. Это решение – худший сценарий, который мы только могли представить. У нас было 11 очков преимущества перед третьим местом, мы почти наверняка вышли бы в Эредивизи", – заявил де Йонг в интервью Voetbalzone.

Ранее мы писали, что лидер "Аякса" Хаким Зиеш назвал полной чушью решение не признавать его команду чемпионом, хотя они и находятся на первом месте в турнирной таблице.

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Отметим, что после 25 туров "Аякс" и "АЗ Алкмар" боролись за первую строчку в турнирной таблице, оба клуба набрали по 25 очков. В зоне вылета шли "Ден Хааг" и "Валвейк", "Фортуне" грозили переходные матчи. Также добавим, что в последний раз в Нидерландах не был определен чемпион в сезоне-1944/45. Ранее мы писали, что в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов.

Смотрите, как играет лидер чемпионата Нидерландов "Аякс":

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чемпионат Голландии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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