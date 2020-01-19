"Это лучшая команда Англии, Европы и мира!" Обзор рекордной победы "Ливерпуля" над "МЮ"

Команда Юргена Клоппа - никому не по зубам: видео голов и лучших моментов яркого поединка на "Энфилде"

Мохамед Салах / Фото: Reuters

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Невероятная команда Юргена Клоппа продолжает сметать всех и вся на своем пути. Как мы писали ранее, в центральном матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" 2:0, при этом еще два мяча хозяев поля, помимо "законных" голов ван Дейка и Салаха, были отменены после просмотра VAR.

Обзор матча "Ливерпуль" – "МЮ" (2:0)

"Уже все в Англии убеждены, что победа над "МЮ" – это чемпионство в Премьер-лиге, – заявил после воскресного выигрыша бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер. – Это феноменальная команда. Они лучшие в лиге, лучшие в Европе и лучшие в мире на данный момент"

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Отметим, что благодаря победе над "МЮ" команда Юргена Клоппа набрала 64 очка в чемпионате Англии за 22 матча, установив исторический рекорд ТОП-5 лиг Европы. Предыдущее достижение по итогам 22 сыгранных матчей делили "Манчестер Сити" и "Бавария", которые набрали 62 очка в сезонах-2017/18 и 2013/14 соответственно.

Статистика матча "Ливерпуль" – "МЮ" (2:0)

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал в Лиге чемпионов "Зальцбург"

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