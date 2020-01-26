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Это лучший гол года! Одноклубник Малиновского забил прямым ударом с центра поля

26 января, 10:05

Словенец Иличич забросил "парашют" за шиворот вратарю "Торино". Теперь этим мячом будут играть дети героя

Йосип Иличич

Йосип Иличич / Фото: Getty Images

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Словенский форвард "Аталанты" Йосип Иличич забил гол года в выездном матче своего клуба против "Торино", который "Аталанта" выиграла с разгромным счетом 7:0. Иличич оформил в этой игре хет-трик, а второй из его голов можно пересматривать бесконечно – всем шедеврам шедевр!

Гол Иличича с центра поля

Йосип Иличич, заметив, что кипер "Торино" вышел далеко из ворот, со штрафного пробил ему за шиворот с центра поля – получился феноменальный гол! Кстати, сразу после финального свистка словенец присвоил себе фартовый мяч.

"Да, я забрал мяч, привезу его домой, потому что мои дочери обожают играть мячами, которыми я делаю хет-трики, – признался после игры "Торино" – "Аталанта" Йосип Иличич. – Что касается этого гола с центра поля, то я заметил неправильное расположение голкипера. Это и была моя первая мысль перед ударом: "Можно забить!". Получилось"

Отметим, что сразу после этого удивительного гола одноклубник Йосипа Иличича Алехандро Гомес в шутку отполировал левую бутсу словенцу. "Эти жесты показывают, насколько чудесная атмосфера царит в нашей команде", – говорит Иличич.

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Добавим, что украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский в матче с "Торино" вышел на замену во втором тайме при счете 5:0, после чего дублем еще отличился Луис Муриель.

Обзор матча "Торино" – "Аталанта" (0:7)

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Источник: Сегодня|Спорт

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