"Это меня возбуждает": телом блондинки с финала Лиги чемпионов завладело опасное существо

Пышногрудая блондинка Кинси Волански, ставшая мировой знаменитостью после выбегания на поле в финале прошлой Лиги чемпионов, снова эффектно напомнила о себе. Ради яркой фотосессии американка пошла на отчаянный шаг – девушка позволила распластаться вдоль своего тела наводящему ужас удаву.

"Страх меня возбуждает", – подписала в Instagram Кинси Волански фотографии, от которых у многих ее подписчиков – просто мурашки по коже. Даже не оголившись сама, Кинси удалось до предела оголить нервы своим фолловерам.

Добавим, что недавно Кинси Волански уже оказывалась впритык с опасными представителями мира животных – красавица с финала Лиги чемпионов искупалась с акулами.

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Кинси Волански / Фото: Instagram

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Напомним, что буквально за сутки после знаменитого выбегания на поле в матче "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" летом 2019-го количество подписчиков Кинси Волански в Instagram выросло с 300 тысяч до 2,5 миллионов. Сейчас у девушки уже 3,6 миллиона фолловеров.

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