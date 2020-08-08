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"Это мое поражение": защитник "Реала" взял на себя ответственность за вылет из Лиги чемпионов

8 августа, 09:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Французский защитник стал виновником двух голов в ворота его команды

Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан взял на себя ответственность за поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2). Грубые ошибки футболиста привели к двум голам в ворота "Реала".

"Это мое поражение. Я беру ответственность на себя. Мы хорошо подготовились, но на таком уровне за ошибки приходится очень дорого платить. Я не могу их объяснить. В футболе всякое случается. Это очень сложный день для меня", – цитирует Варана championat.com со ссылкой на Twitter журналиста The Athletic Дермота Корригана.

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Ранее мы писали, что Зидан-тренер впервые так "провалился" в Лиге чемпионов, пострадав от специалиста по "Реалу". Французский специалист впервые за четыре года в Мадриде не выиграл Лигу чемпионов.

Добавим, что "Реал" впервые за 11 лет проиграл оба матча в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что в первом поединке "сливочные" уступили "Манчестер Сити" 1:2. А в сезоне 2008/09 они уступили "Ливерпулю".

Также "Реал" второй год подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В прошлом сезоне на этой же стадии "Королевский клуб" был бит "Аяксом".

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Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Рафаэль Варан

Источник: Сегодня|Спорт

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