Это надо видеть: в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил

Да-да, в Нидерландах возможно и такое!

Невероятно курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии по футболу. Команда "Харкемасе Бойз" принимала на своем поле "Хоек" и победила со счетом 4:2. Однако самым обсуждаемым стал не счет, а один из голов "Хоека", который в ворота хозяев забил... главный арбитр встречи. В одной из атак гостей футболист "Хоека" прострелил вдоль линии ворот, а мяч, срикошетив от защитника "Харкемасе Бойз", отскочил в судью, от ноги которого влетел в ворота. Рефери-забивала без колебаний указал на центр поля. Согласно правилам, гол – чистый! Все законно. Несмотря на протесты пропустившей мяч команды, судья указал на центр поля.

Если в Голландии после спорного решения судьи обошлось без рукоприкладства, то, напомним, в Виннице на днях по окончании матча фанаты избили рефери. Поединок местной "Нивы" с житомирским "Полесьем" завершился со счетом 2:1 в пользу житомирян. После чего фанаты принимающей стороны массово выбежали на поле и напали на главного арбитра. Пришлось вмешаться полиции, которая помогла судье попасть в подтрибунное помещение.

Также ранее стало известно, что подарил президент "Реала" судье с украинской фамилией. Флорентино Перес направился в судейскую сразу после домашнего фиаско "сливочных" в игре с "Бетисом". Впрочем, в раздевалку к судьям Переса привели не претензии по арбитражу. Причина оказалась в другом. Для 45-летнего судьи Мальенко игра на "Сантьяго Бернабеу" стала последней в карьере. Поэтому после матча Перес зашел в раздевалку к нему и по такому случаю подарил рефери уменьшенную копию стадиона "Реала".

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