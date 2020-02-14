Это не Бейл: в "Реале" определились со звездой, которую продадут ради покупки Мбаппе

При помощи средств, вырученных за Иско, в "Королевском клубе" рассчитывают заполучить форварда "ПСЖ"

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Английские клубы заинтересованы в приобретении полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает El Desmarque. "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Сити" уже продолжительное время рассматривают возможность покупки 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

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Иско уходит / Фото: Reuters

Наставник "Арсенала" Микель Артета и главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считают, что у них есть шанс заманить Иско в свои команды, так как нуждаются в усилении линии полузащиты.

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По информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес планирует использовать деньги за испанца, чтобы летом попытаться приобрести французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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Самый дорогостоящий футболист планеты, которого Transfermarkt оценивает в 200 миллионов евро, является приоритетной целью главного тренера "Королевского клуба" Зинедина Зидана, и мадридцы будет делать все возможное для приобретения Мбаппе.

Смотрите, как забивает Иско

Смотрите, как забивает Мбаппе

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