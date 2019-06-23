Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

23 июня, 10:55

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

Денис Адлейба и Артем Милевский
Денис Адлейба и Артем Милевский. Фото: Facebook

Экс-игрок "Динамо-2" и давний друг Артема Милевского Денис Адлейба, который некоторое время занимался и трансферами делами Мили, пролил свет на то, почему Артем разругался с Олегом Блохиным и в итоге был вынужен покинуть киевский клуб.

"Все посыпалось из-за пранкера. Он сломал судьбу человека, – рассказал Денис Адлейба. – Мы в отпуске прилетели в Нью-Йорк, включили телефоны – звонок. Тема прямо в самолете разговаривал. Смотрит на меня и говорит, что Карпин звонит. Как раз такой период был, что много кто названивал. Я говорю ему: "Скажи, что потом пообщаетесь". А этот пранкер взял и вытянул его на разговор, про Блохина начал закидывать. Но Артем сказал все, как есть, ничего плохого. Блохин всегда ставил себя в пример, когда что-то объяснял: "Вот я там такой, вот я бы". Он легенда и может так говорить, но иностранцам это не нравилось. Тема это озвучил, но взять его и зарубить за это?".

Как Артем Милевский пропил свой успех

Напомним. сейчас 34-летний Артем Милевский защищает цвета бресткого "Динамо", в составе которого лидирует в чемпионате Беларуси. Недавно Милевский разоткровенничался, рассказав о сексе с Кульбабой, с которой нынче встречается другой экс-динамовец Яковенко. Артем попросил нынешнего парня певицы не обижаться: "Ты еще маленький был, Сашка".

Также сообщалось, что белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины. Причиной стал конфликт брестского "Динамо" с Федерацией футбола Беларуси из-за запрета на новые трансферы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Киев, Артем Милевский, чемпионат Беларуси, Динамо Брест

Вы сейчас просматриваете новость " Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Батл поцелуев: тигр Цыганков ответил Зинченко откровенной сценой с незнакомкой

Вчера, 20:42

Лучший футболист киевского "Динамо" поделился горячим кадром со своего отдыха на Мальдивах

"Динамо" назвало такую цену на Супрягу, что она сразу отпугнула бывший клуб Реброва

Вчера, 21:32

Стамбульский "Фенербахче" сразу свернул переговоры по герою молодежного ЧМ, узнав, сколько хотят за него киевляне

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

6 привычек, которые программируют на бедность

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

10 жизненных советов от вашего… кота

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Как мужчины убивают своих жен

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Перед ним вставали на колени даже зеки

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 08:43

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Дарья Белодед без кимоно: самые милые фото красотки, завоевавшей для Украины первое "золото" Евроигр в Минске

Вчера, 19:29

На пути к минской победе Дарья поочередно одолела венгерку, француженку, сербку и россиянку

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

Вчера, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

Вчера, 17:18

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

На открытии Европейских игр с каната сорвалась гимнастка: появилось видео

Вчера, 10:57

Девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом

Юлию Высоцкую обвинили в болезненной худобе

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь