Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

Денис Адлейба и Артем Милевский. Фото: Facebook

Экс-игрок "Динамо-2" и давний друг Артема Милевского Денис Адлейба, который некоторое время занимался и трансферами делами Мили, пролил свет на то, почему Артем разругался с Олегом Блохиным и в итоге был вынужен покинуть киевский клуб.

"Все посыпалось из-за пранкера. Он сломал судьбу человека, – рассказал Денис Адлейба. – Мы в отпуске прилетели в Нью-Йорк, включили телефоны – звонок. Тема прямо в самолете разговаривал. Смотрит на меня и говорит, что Карпин звонит. Как раз такой период был, что много кто названивал. Я говорю ему: "Скажи, что потом пообщаетесь". А этот пранкер взял и вытянул его на разговор, про Блохина начал закидывать. Но Артем сказал все, как есть, ничего плохого. Блохин всегда ставил себя в пример, когда что-то объяснял: "Вот я там такой, вот я бы". Он легенда и может так говорить, но иностранцам это не нравилось. Тема это озвучил, но взять его и зарубить за это?".

Как Артем Милевский пропил свой успех

Напомним. сейчас 34-летний Артем Милевский защищает цвета бресткого "Динамо", в составе которого лидирует в чемпионате Беларуси. Недавно Милевский разоткровенничался, рассказав о сексе с Кульбабой, с которой нынче встречается другой экс-динамовец Яковенко. Артем попросил нынешнего парня певицы не обижаться: "Ты еще маленький был, Сашка".

Также сообщалось, что белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины. Причиной стал конфликт брестского "Динамо" с Федерацией футбола Беларуси из-за запрета на новые трансферы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"