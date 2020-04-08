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"Это не моя вина": Беседин впервые рассказал о своем допинг-скандале и шансах сыграть на Евро

8 апреля, 09:40

Богдан Юрков

Форвард "Динамо", отлученный от матчей до декабря, признался, что долгое время находился в подавленном состоянии

24-летний нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин впервые прокомментировал решение УЕФА о его дисквалификации за употреблении запрещенных веществ. Напомним, из-за допинга Беседин не сможет играть до 19 декабря 2020 года.

"Я вам скажу, как я пережил ситуацию с дисквалификацией, когда выйду из нее. Есть еще время, которое надо преодолеть достойно. Только после этого смогу вам что-то сказать. Конечно, это как лишить человека любимого дела, причем без его какой-то вины. Об этом трудно говорить. Не хочу об этом говорить, потому что до конца еще ничего не решено. Есть еще время... Меня поддержали семья – жена, ребенок. Президент клуба Игорь Суркис, его брат Григорий Суркис. Они меня поддержали. До разговора с ними я был в очень подавленном состоянии, это мягко сказано. Они меня поддержали, как могли. Спасибо им за это. Сказали: "Мы прекрасно понимаем, что это не твоя вина. Мы за тебя. Мы будем тебя поддерживать. Ты в клубе, все нормально". Находили нужные слова, очень значимые и важные, думаю, для любого человека", – говорит Артем Беседин.

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Reuters

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На вопрос, думал ли Артем Беседин, что из-за переноса Евро-2020 на лето-2021 получит шанс выступить на турнире, нападающий "Динамо" и сборной Украины ответил: "Думал, конечно. О чем я только не думал в этой ситуации. Говорить, что это хорошо, будет неправильно. Просто надо во всей этой ситуации пытаться найти какой-то позитив. Можно сказать, для меня плохо, что именно из-за такой ситуации (пандемии коронавируса) это все произошло. Надеюсь, все поскорее разрешится. Все будут живы-здоровы. Футбол вернется в Украину, и во всем мире соревнования тоже будут продолжаться".

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Ранее мы писали, что антидопинговое агентство недовольно приговором по Беседину и подаст апелляцию, тогда как "Динамо" делать этого не будет, оценив решение УЕФА как приемлемое.

Смотрите, как Беседин забивал сербам в последней игре отбора в финальную часть чемпионата Европы

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Сборная Украины допинг Динамо Киев Артем Беседин

Источник: Канал Футбол

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