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Это не Попов: назван лучший игрок кубковой битвы "Динамо" – "Шахтер"

31 октября, 18:31

Номинацию Man of the match аналитики присудили капитану киевлян Сергею Сидорчуку, забившему потрясающий гол

Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук / Фото: Facebook

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук стал лучшим игроком матча с "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины по данным аналитического центра InStat. Напомним, накануне "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1 благодаря мячу Дениса Попова, забитому в дополнительное время.

Видео невероятного гола Сидорчука

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук во встрече с "Шахтером" открыл счет сумасшедшим дальним ударом. Всего по индексу InStat полузащитник киевлян набрал 345 баллов. За 120 минут противостояния на НСК "Олимпийский" Сергей выполнил 120 тактико-технических действий при 16 процентах брака.

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В частности, Сидорчук нанес 3 удара по воротам "Шахтера", сделал 1 острую передачу, выиграл 15 единоборств, а также совершил 10 отборов, 4 перехвата и 8 подборов.

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Также в тройку лучших игроков кубкового матча "Динамо" – "Шахтер" вошли автор победного гола киевлян – центрбек Денис Попов (с 338 баллами) и защитник дончан Исмаили, набравший 330 баллов.

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Ранее голкипер "Динамо прокомментировал пропущенный гол Степаненко. "Буду качать кисти", – заявил вратарь киевлян Георгий Бущан, не сумевший потянуть удар опорника "горняков" на последних секундах основного времени.

Как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев Шахтер Донецк Кубок Украины Сергей Сидорчук InStat Football

Источник: ua.tribuna.com

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