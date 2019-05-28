"Это незабываемо!": Шева показал, как забивал самый важный гол в своей жизни

16 лет назад нынешний тренер сборной Украины, выступая за "Милан", выиграл финал Лиги чемпионов

Андрей Шевченко. Фото: Instagram

Сегодня исполняется ровно 16 лет с дня проведения финала Лиги чемпионов 2003 года. Тогда на стадионе в Манчестере встретились итальянские клубы "Милан" и "Ювентус", и после нулевой ничьей в игровое время победителя определила серия пенальти. Гол с "точки", забитый тогда в решающей попытке Андреем Шевченко, принес трофей "Милану". Как оказалось, этот точный удар, когда Шева развел по разным углам мяч и кипера туринцев Буффона, оказался самым важным в жизни украинца, ведь принес ему самый громкий титул – единственный в карьере выигрыш Лиги чемпионов.

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

Шестнадцать лет спустя, 28 мая 2019 года, Андрей Шевченко выложил у себя в Instagram видео этого судьбоносного пенальти, подписав его: "Спасибо одноклубникам, "Милану", всем фанатам. Это был незабываемый момент". За три часа видео-пост Шевы собрал 150 тысяч просмотров.

Как мы писали ранее, Андрей Шевченко заявил о готовности возглавить "Милан". "Конечно, однажды я бы хотел быть главным тренером "Милана", потому что я очень связан с клубом, фанами и бывшими партнерами. Возможно, однажды наступит моя очередь", – сказал Шевченко.

Кстати, сегодня "Милан" остался без главного тренера. Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера "россонери", не сумев по итогам сезона вывести команду в Лигу чемпионов.

Тем временем сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, продолжает подготовку к матчу с Сербией 7 июня. Напомним, в предыдущей игре отбора Евро-2020 украинцы лишь на последних секундах сумели оформить победу над Люксембургом.

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