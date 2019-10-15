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Это нужно видеть: магический круг Шевченко и сборной Украины после победы над Португалией

15 октября, 09:47

Футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку

После исторической победы сборной Украины над Португалией в отборе на чемпионат Европы 2020 года наша команда гарантировала себе первое место в группе В и прямую путевку на Евро-2020. Сразу по завершении матча футболисты и тренерский штаб команды выстроились в круг в центре поля и вместе с болельщиками повторили нечто подобное на знаменитый заряд сборной Исландиим "Huh".

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Футболисты и тренеры хлопали в ладоши, а 70 тысяч зрителей на трибунах сопровождали хлопки громкими выкриками "У-кра-и-на", наращивая скорость. Видео празднования на своей странице в Twitter поделился наставник национальной команды Андрей Шевченко. Ранее он запостил эмоционально фото с раздевалки.

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"К такому не готовятся, это был экспромт. А вообще, мы всегда после матча благодарим болельщиков за их супер-поддержку", – признался во время пресс-конференции Шева.

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

Напомним, что это будет уже третья финальная часть континентальных первенств для украинской сборной, но первая в истории, куда наша национальная команда квалифицировалась из отборочной группы напрямую. Напомним, до этого Украина дважды играла на Евро. Чемпионат Европы 2012 года проходил в нашей стране, поэтому "сине-желтые" попали на него автоматически. На Евро-2016, проходившее во Франции, украинская национальная команда пробилась через сито стыковых матчей плей-офф со Словенией.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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болельщики Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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