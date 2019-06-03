"Это – пенальти": украинский арбитр разобрал ключевой момент всей Лиги чемпионов

Олег Орехов разложил по полочкам эпизод, предопределивший победу "Ливерпуля" в финальном матче ЛЧ с "Тоттенхэмом"

Так был ли на самом деле пенальти в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"? И почему словенский судья Дамир Скомина не воспользовался помощью видеоассистента после попадания мяча в руку полузащитнику "шпор" Сиссоко? Ключевой момент всего еврофутбольного сезона "Сегодня" разобрали с украинским экс-арбитром ФИФА Олегом Ореховым.

"Игра рукой безусловно была, хотя понимаем, что болельщикам не нравится, когда исход столь важного матча решается благодаря пенальти, - сказал "Сегодня" Олег Орехов, экс-судья ФИФА. - Вытянутая рука и ее движение увеличили площадь тела. Исходя из актуальной трактовки правил, это одиннадцатиметровый удар. Мяч не шел в ворота, поэтому Сиссоко не получил прямую красную карточку. Арбитр мог не назначать пенальти, если бы игрок "Тоттенхэма" был ближе к мячу, а удар футболиста "Ливерпуля" был сильнее. Думаю, судья не воспользовался помощью VAR, потому что видеоассистенты, которые уже посмотрели повтор, могли сообщить ему, что пенальти действительно был. Поэтому рефери не стал пересматривать этот момент. На мой взгляд, "Ливерпуль" выглядел немного предпочтительнее, поэтому второй гол и итоговый результат матча были закономерными. Пенальти не сыграл здесь ключевой роли".

Как сообщалось ранее, экс-футболист "Тоттенхэма" Гленн Ходдл раскритиковал решение Дамира Скомины, назначившего одиннадцатиметровый удар на первой минуте финала ЛЧ. "Ни в коем случае нельзя было ставить пенальти, – заявил Ходдл. – Когда Сиссоко бежал назад, он указывал партнеру рукой на игрока соперников, как бы говоря: "Опекай его". Если бы Сиссоко пытался остановить перевод мяча, он поднял бы обе руки вверх. Мяч ударился ему в грудь и прокатился вдоль руки. Если за такое давать пенальти, у нас их будет по сто штук за игру".

Также сообщалось, что более 750 тысяч фанов вышли на улицы поздравить "Ливерпуль" с выигрышем ЛЧ. Автобус с открытым верхом, с крыши которого толпу приветствовали футболисты, медленно проследовал к набережной через центр города, утопавший в красном – цвете английской команды.

ИГОРЬ СИМОНЕНКО

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