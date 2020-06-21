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"Это первенство бани": экс-тренер "Спартака" жестко проехался по чемпионату России в пандемию

21 июня, 16:24

Олег Люлька Олег Люлька

Валерия Карпина вывело из себя то, как российская Премьер-лига возобновилась после коронавирусной паузы

Главный тренер "Ростова", известный в прошлом коуч и футболист "Спартака" Валерий Карпин жестко высказался об уровне чемпионата России, который с большими проблемами возобновился после длительной паузы, связанной с коронавирусом.

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"Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки", – приводит слова Валерия Карпина "Р-Спорт"

Ранее из-за заражения игроков "Ростова" коронавирусом на матч с "Сочи" команда Валерия Карпина была вынуждена выйти молодежным составом. В итоге "Ростов" проиграл со счетом 1:10. При этом "желто-синие" просили о переносе встречи, но руководство "Сочи" ответило отказом.

Между тем другой матч 23-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" – "Динамо" (Москва), который должен был состояться 21 июня, перенесли на 19 июля. Причиной переноса встречи стало заражение троих футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе "Динамо" COVID-19 был диагностирован у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.

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чемпионат России Валерий Карпин ФК Ростов

Источник: Р-спорт

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