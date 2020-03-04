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Это проклятие: в Сети нашли виновного в неудачах "Ливерпуля" – им оказался 10-летний мальчик

4 марта, 14:59

Александр Трикиша

Мерсисайдцы проиграли три матча за последний месяц

Лучшая команда мира английский "Ливерпуль" испытывает игровой кризис – за последний месяц мерсисайдцы проиграли "Атлетико" (0:1) в Лиге чемпионов, "Уотфорду" (0:3) в чемпионате Англии, а вчера уступил "Челси" (0:2) в Кубке страны. В Англии уже нашли "виновного" в неудачах команды Юргена Клоппа – это 10-летний болельщик "Манчестер Юнайтед" Дараг Керли.

В середине февраля юный фанат написал письмо главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, где попросил, чтобы его подопечные проиграли.

"Ливерпуль" выигрывает слишком много игр. Если вы выиграете еще несколько матчей, то у вас будет лучший результат в английском футболе. Для болельщика "Манчестер Юнайтед" это грустно. Поэтому, когда "Ливерпуль" будет играть в следующий раз, сделайте так, чтобы они проиграли. Вы просто должны позволить другой команде забить. Надеюсь, я убедил вас больше не выигрывать лигу или любой другой матч", – написал Керли.

Клопп тут же ответил парнишке, где объяснил, что не может заставить вою команду проиграть.

"К сожалению, в этом случае я не могу удовлетворить твою просьбу, в любом случае не своим решением. Как бы ты ни хотел, чтобы "Ливерпуль" проиграл, моя задача – сделать все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить, поскольку есть миллионы людей во всем мире, которые хотят этого, поэтому я действительно не хочу подводить их", – написал Клопп.

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Тем не менее, судя по последним результатам, Клопп все же исполнил просьбу юного болельщика. И несмотря на то, что матч с "Атлетико" состоялся еще до письма Дарага, в Сети уже назвали неудачную серию мерсисайдцев "проклятием Керли".

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Ливерпуль Кубок Англии

Источник: Сегодня|Спорт

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