"Это просто эмоции": Шева рассказал о разговоре с президентом, который видел его главным тренером "Динамо"

Наставник сборной Украины объяснил, зачем ему понадобились зубочистки во время общения с Игорем Суркисом

Игорь Суркис и Андрей Шевченко. Фото: FootBoom

"Это просто эмоции": Шева рассказал о разговоре с президентом, который видел его главным тренером "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7a/817/5c8f7a817cdd7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7a/817/5c8f7a817cdd7.png 2019-03-18T13:02:00+02:00 Футбол Наставник сборной Украины объяснил, зачем ему понадобились зубочистки во время общения с Игорем Суркисом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал забавные кадры своего общения с президентом "Динамо" Игорем Суркисом во время ответного матча 1/8 Лиги Европы с "Челси" (0:5).

Напомним, в сеть попали кадры из вип-ложы НСК "Олимпийский" – по ходу матча с "Челси" Шева при помощи зубочисток, которые он выложил на столе, объяснял Суркису, почему у киевской команды так плохи дела на поле.

Что это было?

"Мы эмоционально обсуждали некоторые моменты в игре, но это не было связано с каким-то комментарием с моей стороны по игре. Мы просто обменялись нашими эмоциями, – рассказал Шевченко. - Я как специалист эмоционально обсудил некоторые моменты, были интересные шансы для развития атаки "Динамо". Это не связано ни с какой тактикой".

Напомним, в свое время Игорь Суркис заявлял: "Скажу вам откровенно, в будущем я рассчитывал на Андрея Шевченко, как на главного тренера "Динамо".

Но тогда, в 2012-м, Андрей предпочел уйти в политику.

Как сообщалось ранее, Суркис определился, отправлять ли Хацкевича в отставку.

Также сообщалось, что Мораеса вызывают в сборную Украины: уже в пятницу он может дебютировать против Роналду.

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