"Это просто эмоции": Шева рассказал о разговоре с президентом, который видел его главным тренером "Динамо"
Наставник сборной Украины объяснил, зачем ему понадобились зубочистки во время общения с Игорем Суркисом
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал забавные кадры своего общения с президентом "Динамо" Игорем Суркисом во время ответного матча 1/8 Лиги Европы с "Челси" (0:5).
Напомним, в сеть попали кадры из вип-ложы НСК "Олимпийский" – по ходу матча с "Челси" Шева при помощи зубочисток, которые он выложил на столе, объяснял Суркису, почему у киевской команды так плохи дела на поле.
"Мы эмоционально обсуждали некоторые моменты в игре, но это не было связано с каким-то комментарием с моей стороны по игре. Мы просто обменялись нашими эмоциями, – рассказал Шевченко. - Я как специалист эмоционально обсудил некоторые моменты, были интересные шансы для развития атаки "Динамо". Это не связано ни с какой тактикой".
Напомним, в свое время Игорь Суркис заявлял: "Скажу вам откровенно, в будущем я рассчитывал на Андрея Шевченко, как на главного тренера "Динамо".
Но тогда, в 2012-м, Андрей предпочел уйти в политику.
Как сообщалось ранее, Суркис определился, отправлять ли Хацкевича в отставку.
Также сообщалось, что Мораеса вызывают в сборную Украины: уже в пятницу он может дебютировать против Роналду.
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