"Это противно": фаны "Ливерпуля" с инвалидностью ополчились против "Барселоны"

Каталонский клуб выделил всего пять мест для колясочников, желающих поддержать английскую команду

"Барселона" попала в неприятную историю с выделением билетов на гостевой сектор на полуфинал Лиги чемпионов с "Ливерпулем" 1 мая. Каталонцы выделили британским фанатам 4620 тикетов на "Камп Ноу", но из них только 5 мест - для людей на инвалидных колясках. Это уже вызвало негодование у фанатов "Ливерпуля", которые пожаловались в УЕФА.

"Противно было узнать, что нам выделили только 5 билетов. Это совершенно неприемлемо для клуба, который гордится тем, что он "больше, чем клуб" и имеет вместительность трибун 100 тысяч, – написал в Twitter болельщик "Ливерпуля" Дан Вейкфил. - Это означает, что фанаты "Ливерпуля" с инвалидностью, которые присутствовали на последних 8 выездных еврокубковых матчах команды, теперь останутся без билета, несмотря на то, что уже оплатили свои путевые расходы в "Барселону". Мы подали жалобу в УЕФА и надеемся на решение этой ситуации".

Как сообщалось ранее, букмекеры назвали нового фаворита Лиги чемпионов после вылета "МанСити", который до этого считался главным претендентом на трофей. Теперь статус фаворита номер один перешел к "Барселоне". На то, что каталонцы выиграют ЛЧ, установлен коэффициент 2.50. Далее следуют "Ливерпуль" (3.55), "Тоттенхэм" (5.00) и "Аякс" (5.00).

Также в сеть попало видео невероятно самокритичной реакции Криштиану Роналду на вылет "Ювентуса" из еврокубков. Португалец показал, как туринцы обкакались в игре с "Аяксом".

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