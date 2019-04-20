Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Это противно": фаны "Ливерпуля" с инвалидностью ополчились против "Барселоны"

Сегодня, 09:51

Каталонский клуб выделил всего пять мест для колясочников, желающих поддержать английскую команду

"Барселона" попала в неприятную историю с выделением билетов на гостевой сектор на полуфинал Лиги чемпионов с "Ливерпулем" 1 мая. Каталонцы выделили британским фанатам 4620 тикетов на "Камп Ноу", но из них только 5 мест - для людей на инвалидных колясках. Это уже вызвало негодование у фанатов "Ливерпуля", которые пожаловались в УЕФА.

"Противно было узнать, что нам выделили только 5 билетов. Это совершенно неприемлемо для клуба, который гордится тем, что он "больше, чем клуб" и имеет вместительность трибун 100 тысяч, – написал в Twitter болельщик "Ливерпуля" Дан Вейкфил. - Это означает, что фанаты "Ливерпуля" с инвалидностью, которые присутствовали на последних 8 выездных еврокубковых матчах команды, теперь останутся без билета, несмотря на то, что уже оплатили свои путевые расходы в "Барселону". Мы подали жалобу в УЕФА и надеемся на решение этой ситуации".

Как сообщалось ранее, букмекеры назвали нового фаворита Лиги чемпионов после вылета "МанСити", который до этого считался главным претендентом на трофей. Теперь статус фаворита номер один перешел к "Барселоне". На то, что каталонцы выиграют ЛЧ, установлен коэффициент 2.50. Далее следуют "Ливерпуль" (3.55), "Тоттенхэм" (5.00) и "Аякс" (5.00).

Также в сеть попало видео невероятно самокритичной реакции Криштиану Роналду на вылет "Ювентуса" из еврокубков. Португалец показал, как туринцы обкакались в игре с "Аяксом".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег фаны, Лига чемпионов, фанаты, Барселона, Ливерпуль

Вы сейчас просматриваете новость " "Это противно": фаны "Ливерпуля" с инвалидностью ополчились против "Барселоны"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

isport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В команду недели Лиги чемпионов попали три игрока команды, вылетевшей с турнира

18 апреля, 17:50

Наибольшее представительство в сборной недели у "Ливерпуля"

Бенефис Месси: обзор матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля, 09:10

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Неочевидные вещи, которые нравятся мужчинам в женщинах

6 привычек, которые программируют на бедность

Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Невеста Розенко произвела фурор на красной дорожке

Гройсман хочет повысить минимальную зарплату до $300 в месяц

На Евровидении-2019 выступит Верка Сердючка

Грандиозная распродажа моноподов для селфи и штативов

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

С улыбками на лицах: Беринчик и Аракава взвесились и посмотрели друг другу в глаза

Вчера, 14:20

Украинец оказался легче японца на 200 грамм

Кто сыграет в полуфинале Лиги Европы: список пар и даты матчей

Вчера, 09:15

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе

"Славия" преподала урок "Динамо", как играть с "Челси". Обзор матча Лиги Европы

Вчера, 09:11

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы в Лондоне

"Айнтрахт" берет реванш у "Бенфики" и выходит в полуфинал Лиги Европы: обзор матча

Вчера, 09:05

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы во Франкфурте

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в невероятном по накалу поединке, но вылетел из Лиги чемпионов

17 апреля, 23:38

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Неуважение к избирателям: В ЕС раскритиковали дебаты

В какой позе надо спать, чтобы чувствовать себя бодрым весь день

Украинцев пересадят на иранские автомобили