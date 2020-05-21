Это саботаж: чемпион мира из "Челси" отказывается тренироваться с командой из-за коронавируса

Английская Премьер-лига по-прежнему находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Хотя, как известно, 19 мая команды чемпионата Англии вернулись к тренировкам. Правда, не везде процесс пошел одинаково гладко.

В частности, "Уотфорд", отказался тренироваться из-за коронавируса: опасную инфекцию обнаружили у одного футболиста и двух работников клуба. А вот в "Челси" таким саботажником оказался один игрок – полузащитник Н’голо Канте. В ближайшее время чемпион мира-2018 в составе сборной Франции не собирается тренироваться с командой, сообщило британское издание The Telegraph.

Пишут, что футболист малийского происхождения опасается за свое здоровье и принял решение не заниматься с командой. Также неизвестно, когда Канте вернется к тренировкам. Интересно, что клуб не стал требовать Н'Голо приехать в лагерь "синих". Поскольку решение тренироваться и выходить на поле во времена коронавируса – сугубо добровольное.

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