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Это саботаж: чемпион мира из "Челси" отказывается тренироваться с командой из-за коронавируса

21 мая, 09:42

Андрей Фоменко

Полузащитник Н'Голо Канте пока что отсидится дома

Английская Премьер-лига по-прежнему находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Хотя, как известно, 19 мая команды чемпионата Англии вернулись к тренировкам. Правда, не везде процесс пошел одинаково гладко.

В частности, "Уотфорд", отказался тренироваться из-за коронавируса: опасную инфекцию обнаружили у одного футболиста и двух работников клуба. А вот в "Челси" таким саботажником оказался один игрок – полузащитник Н’голо Канте. В ближайшее время чемпион мира-2018 в составе сборной Франции не собирается тренироваться с командой, сообщило британское издание The Telegraph.

Пишут, что футболист малийского происхождения опасается за свое здоровье и принял решение не заниматься с командой. Также неизвестно, когда Канте вернется к тренировкам. Интересно, что клуб не стал требовать Н'Голо приехать в лагерь "синих". Поскольку решение тренироваться и выходить на поле во времена коронавируса – сугубо добровольное.

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Читайте о датах возобновления турниров и чемпионатов.

Смотрите, как Канте забивал за "Челси" в чемпионате Англии

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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футбол саботаж чемпионат Англии Челси Лондон тренировки Н'Голо Канте

Источник: xsport.ua

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