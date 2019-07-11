"Это счастливая для меня цифра": Ярмоленко рассказал, почему сменил номер в "Вест Хэме"

Украинец из-за травмы потерял восемь месяцев и соскучился по команде

Андрей Ярмоленко. Фото: AFP

Украинский форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за серьезной травмы, полученной осенью, рассказал, что вернулся к тренировкам и готовится с командой к новому чемпионату. На одной из первых тренировок Ярмоленко выиграл баттл у ямайского танцора и изобразил "самолет".

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"Хотел бы поблагодарить болельщиков команды. Когда я травмировался и приходил на стадион на домашние матчи, то болельщики постоянно говорили, что ждут моего возвращения, хотят видеть мою игру. Это очень приятно. Сейчас я счастлив вернуться к работе с командой. Наслаждаюсь тренировками, так как потерял 8 месяцев и очень соскучился по команде. Я сменил номер, так как выступаю под 7-м номером в составе сборной Украины. Также это счастливая для меня цифра, и надеюсь, что номер поможет мне лучше играть за "Вест Хэм", – цитирует Ярмоленко пресс-служба клуба.

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Также мы писали, что жена Андрея Ярмоленко показала своих "телохранителей". Красавица-брюнетка разместила в Instagram фото со своими выросшими как на дрожжах сыновьями – шестилетним Иваном и Даниилом, которому в сентябре исполнится четыре года. Инна Ярмоленко, запечатленная с букетом цветов (видимо, от Андрея), подписала фото очень емко: "Мои телохранители".

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