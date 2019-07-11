"Это счастливая для меня цифра": Ярмоленко рассказал, почему сменил номер в "Вест Хэме"
Украинец из-за травмы потерял восемь месяцев и соскучился по команде
Украинский форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за серьезной травмы, полученной осенью, рассказал, что вернулся к тренировкам и готовится с командой к новому чемпионату. На одной из первых тренировок Ярмоленко выиграл баттл у ямайского танцора и изобразил "самолет".
Теперь – как Шева: Ярмоленко избавился от нефартового номера в "Вест Хэме"
"Хотел бы поблагодарить болельщиков команды. Когда я травмировался и приходил на стадион на домашние матчи, то болельщики постоянно говорили, что ждут моего возвращения, хотят видеть мою игру. Это очень приятно. Сейчас я счастлив вернуться к работе с командой. Наслаждаюсь тренировками, так как потерял 8 месяцев и очень соскучился по команде. Я сменил номер, так как выступаю под 7-м номером в составе сборной Украины. Также это счастливая для меня цифра, и надеюсь, что номер поможет мне лучше играть за "Вест Хэм", – цитирует Ярмоленко пресс-служба клуба.
Смотрите, как Ярмоленко забивает за "Вест Хэм"
Также мы писали, что жена Андрея Ярмоленко показала своих "телохранителей". Красавица-брюнетка разместила в Instagram фото со своими выросшими как на дрожжах сыновьями – шестилетним Иваном и Даниилом, которому в сентябре исполнится четыре года. Инна Ярмоленко, запечатленная с букетом цветов (видимо, от Андрея), подписала фото очень емко: "Мои телохранители".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Это счастливая для меня цифра": Ярмоленко рассказал, почему сменил номер в "Вест Хэме"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теперь – как Шева: Ярмоленко избавился от нефартового номера в "Вест Хэме"
Семерка в лондонской команде освободилась после отъезда австрийца Арнаутовича в Китай
Самый экологичный футбольный клуб в мире представил новую форму – из бамбука и пластика
Комплект выполнен в зелено-черной цветовой гамме, повторяя узор зебры, его называют самой экологичной формой в мире
Смех после травмы: Ярмоленко выиграл батл у ямайского танцора и изобразил "самолет"
Самый дорогой украинский футболист, пролечившийся почти весь прошлый сезон, постепенно приходит в себя
"Бригада": жена Андрея Ярмоленко показала своих "телохранителей"
Инна Ярмоленко продемонстрировала своих охранников, выложив в Instagram фото без Андрея