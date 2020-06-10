Это смешно! Названа зарплата Сергея Реброва в турецком "Фенербахче"

В Стамбуле украинскому специалисту предлагают даже меньше, чем он получает в Будапеште

Турецкое издание Fotospor обнародовало размер зарплаты, которую будет получать в "Фенербахче" Сергей Ребров, если согласится стать новым тренером стамбульского гранда. Накануне появилась информация, что новый сезон "Фенербахче" начнет с Ребровым, несмотря на то, что у украинца имеются действующий контракт с венгерским клубом "Ференцварош" и вариант с возвращением в киевское "Динамо".

По информации турецких СМИ, годовая зарплата Сергея Реброва в "Фенербахче" не будет превышать 1,2 млн евро. При этом из-за возможных проблем с соблюдением финансового Fair Play украинский специалист будет ограничен в покупках новых игроков – они будут возможны только в случае продажи имеющихся в клубе футболистов. И при всем при этом перед Ребровым будет стоять задача выиграть чемпионат Турции.

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Если данные турецких источников правдивы, то переход Реброва в "Фенербахче" крайне маловероятен. Как мы писали ранее, зарплата Реброва в Венгрии составляет 1,5 млн евро в год. Смысл идти на понижение?

Тем более что после двух чемпионств Украины с "Динамо" Сергей Ребров находится в шаге от уже второго "золота" венгерского первенства с "Ференцварошем". А следовательно, может рассчитывать на более солидные предложения о работе. На днях агент Реброва заявил об интересе из Англии.

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