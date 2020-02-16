Это странно: футболист протестовал против расизма, но его не поддержали даже одноклубники

В чемпионате Португалии разгорелся скандал с расизмом. В поединке 21-го тура между "Витории Гимарайнш" и "Порту" болельщики хозяев поля оскорбляли на расовой почве темнокожего игрока "драконов" Муссу Марега, отличившегося забитым мячом. Малиец в знак протеста решил покинуть поле, но его начали останавливать его же одноклубники.

Вместо того, чтобы поддержать партнера и покинуть поле, как это сделали футболисты "Альбасете", когда фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Романа Зозулю, они препятствовали его уходу и уговаривали продолжить матч.

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На странное поведение других игроков "Порту" отреагировал бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко "Это странно. Интересно, почему они не покидают поле вместе?! #notoracism", – написал в своем Twitter бывший футболист.

Отметим, что по дороге в подтрибунное помещение Марега ответил любезностью и показал трибунам средний палец. В итоге тренерский штаб заменил Муссу на Вилсона Манафа, а "Порту" удержал победу 2:1.



Фото: Twitter

Напомним, что в Германии фанаты поймали человека, оскорблявшего игрока на почве расизма. Болельщику грозит уголовное преследование и запрет на посещение стадионов.

А в Испании тренера обвинили в расизме из-за жеста "узкие глаза" в адрес "японского Месси". Ассистент растянул глаза, чтобы подозвать к себе японского футболиста.

Смотрите, как болельщики довели до слез Тайсона и Дентиньо:

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