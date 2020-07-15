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"Это темное пятно": игроков "Локомотива" просят дать денег на квартиру для семьи умершего футболиста

15 июля, 12:56

Олег Люлька Олег Люлька

Тренер академии московского клуба организовал сбор средств в пользу семьи Иннокентия Самохвалова

Тренер академии московского "Локомотива" Игорь Дрыков организовал сбор средств в пользу семьи умершего игрока фарм-клуба "железнодорожников" "Казанки" Иннокентия Самохвалова. Напомним, 20 апреля 22-летний воспитанник "Локомотива" Самохвалов отправился на пробежку, но во время тренировки ему стало плохо, и футболист умер прямо на улице. У Самохвалова остались жена и сын.

"Он был одним из тех защитников, которых мало в нашей стране. Он занимался своим делом. Не пытался выпендриваться и выводить всех один в один. Не бил вперед наобум. И не пихал, как дед, а только поддерживал. Он обладал мегатехникой".

"Но уберем футбол в сторону. Кеша в первую очередь был человеком, которых мало в современным мире. Близкие люди поймут, о чем я. От него всегда шло добро и позитив. Он был честным и отзывчивым. И сейчас я предлагаю не разбираться, кто прав, а кто виноват. Нет смысла мусолить все по новой. Ситуация уже случилась. Я предлагаю просто отплатить Кеше и его семье тем же добром, которое он дарил нам. Гарантирую, вам вернется этот бумеранг".

"Для меня это личная история. Я выпускник "Локо" и действующий тренер академии. Я просто не могу пройти мимо этого. Для такого великого клуба это в первую очередь темное пятно. И это пятно еще можно отстирать. Если у клуба нет возможности помочь, то почему бы не помочь футболистам основной команды. Если каждый из основного состава выделит 3-5% от своей зарплаты, то это уже будет полноценная квартира", – написал Игорь Дрыков у себя в Instagram.

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Ранее мы писали, что в Европе начали собственное расследование смерти российского игрока, который умер от сердечного приступа во время пробежки. Изучением причин трагедии Иннокентия Самохвалова занялась Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов.

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умер футболист Локомотив Москва

Источник: Сегодня|Спорт

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