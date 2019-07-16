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"Это – топ": Малиновский рассказал, какую роль сыграл Шева в его контракте с "Королевой провинциалов"

16 июля, 21:15

Полузащитник сборной Украины дал первое интервью в качестве футболиста итальянской "Аталанты"

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: Twitter

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свой трансфер в "Аталанту". Напомним, третья команда чемпионата Италии по прозвищу "Королева провинциалов" купила украинского футболиста и уже похвалила его за "убийственный" удар. Бельгийский "Генк" получит за Руслана 13,7 млн евро и 10 процентов от его будущей перепродажи.

"Я очень счастлив подписать контракт с "Аталантой". У нее отличные болельщики. Команда здорово провела прошлый сезон, а я постараюсь помочь ей сделать так, чтобы следующий был еще лучше. Надеюсь, все будет хорошо, – заявил Руслан Малиновский в интервью YouTube-каналу "Аталанты". - Для меня это шаг вперед, "Аталанту" сейчас можно назвать топ-командой в Италии, она подтвердила это в прошлые пару сезонов. Думаю, мы способны чего-то добиться в грядущей кампании".

Смотрите, как Малиновский забивал за сборную Украины

"Бергамо – красивый город, у клуба отличная база. Здесь есть все для восстановления, тренировок и прогресса. Теперь все в моих руках – проявить себя максимально хорошо и помочь команде забраться как можно выше в следующем сезоне, – добавил Малиновский. – Как бы я охарактеризовал себя? Я центральный полузащитник, играю на позиции восьмого номера, иногда десятку. Возможно, немного стеснительный. У меня неплохая левая нога, но я также использую и правую. Думаю, я хорошо исполняю стандарты. Мне нравится играть быстро, и это была одна из причин, почему я выбрал "Аталанту". Они играют в очень комбинационный футбол на высокой скорости. Мне это нравится".

"Многие говорили, что Джан Пьеро Гасперини отличный тренер. Будет здорово встретиться и поговорить с ним. Мы говорили с тренерами сборной – Андреем Шевченко и итальянцами, они тоже хвалили Гасперини и говорили, что я смогу сделать шаг вперед с ним и "Аталантой". Наша цель на следующий сезон – финишировать как можно выше в Серии А, выйти из группы в Лиге чемпионов и зайти подальше в Кубке Италии. Я должен быть с командой. В футболе всякое бывает, но нужно оставаться спокойным и работать каждый день, чтобы прогрессировать и помогать команде", – заключил Руслан Малиновский, который в "Аталанте" будет играть под тем же 18-м номером, что и в "Генке", с которым ранее стал чемпионом Бельгии.

Смотрите, как Малиновский забивал за "Генк"

Как сообщалось ранее, Руслан Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев в Европе. Он уступает только Андрею Шевченко, за которого "Челси" в 2006 году выложил 43,88 миллиона евро, а также Андрею Ярмоленко, который обошелся "Вест Хэму" в 20 млн евро.

Также сообщалось, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.

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Тег чемпионат Италии, Аталанта, Руслан Малиновский

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Источники:

Football.ua , Сегодня|Спорт

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