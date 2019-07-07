"Это ужасно для всех": футболистка критикует проведение трех финалов в один день

Игрок женской сборной США уверена, что футболистки не чуствуют такой же уровень уважения от ФИФА, как мужчины

Футболистка сборной США Меган Рапино. Фото: AFP

Футболистка сборной США Меган Рапино назвала неуважением к женщинам решение ФИФА провести три финала международных турниров в один день. Сегодня состоится финальный матч женского чемпионата мира США – Голландия, позднее в финале Кубка Америки сыграют Бразилия и Перу, а ночью (в Украине уже наступит 8 июля) Мексика и США сразятся в решающем матче Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

"Это ужасно для всех. Плохая идея ставить все на один день, – сказала на пресс-конференции Рапино. – Сегодня еще два финала, но у нас финал чемпионата мира, и в такой день все остальное должно быть отменено. Не думаю, что мы чувствуем со стороны ФИФА такой же уровень уважения, который они проявляют к мужчинам".

Эксперты букмекерских контор называют американок фаворитками финала. Так, коэффициент на победу сборной США в основное время матча составляет 1.55, на победу Голландии – 5.90, на ничью – 4.30. Котировки на завоевание титула: 1.27 США, Голландия 3.80.

Напомним, что американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Американские футболистки разгромили Таиланд со счетом 13:0, Алекс Морган забила пять голов и повторила рекорд.

Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Это ужасно для всех": футболистка критикует проведение трех финалов в один день". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"