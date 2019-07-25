Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Это ваши трофеи: Озил ответил на троллинг фаната "Тоттенхэма", сравнившего немца с пустым местом

25 июля, 20:44

Немецкий полузащитник тонко подшутил над болельщиком принципиального соперника

Месут Озил
Месут Озил. Фото: AFP

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил пошутил над болельщиком "Тоттенхэма" в социальных сетях. 21 июля перед матчем с "Ювентусом" (3:2) в рамках Международного кубка чемпионов фанат "шпор" подписал фотографию команды следующим образом: "Почему Озил на нашей клубной фотографии?"

Он намекал на пустое место слева от Тоби Алдервейрелда. На это сообщение Озил спустя несколько дней ответил "Если приглядется, то там можно увидеть ваши трофеи".

"Тоттенхэм" лишь дважды становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок страны, четырежды – Кубок лиги, м семь раз – Суперкубок Англии. Дважды лондонцы становились обладателями Кубка УЕФА и один раз поднимали над головой Кубок обладателей кубков УЕФА.

Ранее мы сообщали, что Месут Озил позволил себе публично унизить Эмери во время финала Лиги Европы Позже стало известно, какую оскорбительную фразу сказал тренеру "Арсенала" замененный им немец.

Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи. Все они проиграли пари форварду Александру Ляказетту на попадание в перекладину.

Позже игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож. Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой Меган Рапино.

Свадьба футболиста Месута Озила: президент Турции в качестве гостя и благотворительность вместо подарков


Свадьба Месута Озила. Фото AFP

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Месут Озил, болельщик

Вы сейчас просматриваете новость " Это ваши трофеи: Озил ответил на троллинг фаната "Тоттенхэма", сравнившего немца с пустым местом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Sportbox

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Арсенал" заплатил 30 млн евро за футболиста, который год не сможет играть за команду

Сегодня, 20:37

Вильям Салиба подписал контракт с финалистами Лиги Европы, после чего на целый сезон отправился в аренду

"Тоттенхэм" готов совершить сумасшедший трансфер игрока "Ювентуса"

Сегодня, 14:34

Это подписание может стать самым крупным в истории английского клуба

Игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож

22 июля, 12:50

Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой

Пристыдил лесбиянку: Роналду показал, как нужно вести себя с юным фанатом

22 июля, 11:38

Португальский футболист осчастливил юного фаната, в то время как американская футболистка поразила всех своей высокомерностью

Криштиану Роналду взбесила замена в матче против "Тоттенхэма"

21 июля, 20:46

После того, как форвард покинул поле, "Ювентус" пропустил два гола и проиграл

Финалисты ЛЧ заинтересовались игроком "Шахтера" за 100 миллионов евро

21 июля, 11:40

"Тоттенхэм" положил глаз на одного из ведущих футболистов чемпионов Украины – бразильца Исмаили

Как ложь влияет на твое здоровье

Парализованные руки можно восстановить

Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь посетили показ Fendi

"Ричард прощается". Отличная роль Джонни Деппа в плохом кино

Топ-5 способов укрепления ногтей в домашних условиях

Эдгар Каминский опубликовал трогательное фото с дочерью

Ученые нашли ос, которые умеют подчинять волю пауков

Пациентов будущего будут лечить виртуальные врачи

Самый молодой сотрудник Белгосцирка - о работе

Как ложь влияет на твое здоровье

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

Вчера, 15:16

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

Будет королем: Усик заявил, за сколько боев завоюет все титулы в супертяжелом весе

Вчера, 11:04

Пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать ступеньки Усика к званию абсолютного чемпиона: заявление боксера

Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера"

23 июля, 12:17

Прекрасные половинки футболистов "Шахтера", которые будут поддерживать их на Суперкубке Украины

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Как спастись от клещей

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь