Это ваши трофеи: Озил ответил на троллинг фаната "Тоттенхэма", сравнившего немца с пустым местом
Немецкий полузащитник тонко подшутил над болельщиком принципиального соперника
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил пошутил над болельщиком "Тоттенхэма" в социальных сетях. 21 июля перед матчем с "Ювентусом" (3:2) в рамках Международного кубка чемпионов фанат "шпор" подписал фотографию команды следующим образом: "Почему Озил на нашей клубной фотографии?"
Он намекал на пустое место слева от Тоби Алдервейрелда. На это сообщение Озил спустя несколько дней ответил "Если приглядется, то там можно увидеть ваши трофеи".
"Тоттенхэм" лишь дважды становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок страны, четырежды – Кубок лиги, м семь раз – Суперкубок Англии. Дважды лондонцы становились обладателями Кубка УЕФА и один раз поднимали над головой Кубок обладателей кубков УЕФА.
Ранее мы сообщали, что Месут Озил позволил себе публично унизить Эмери во время финала Лиги Европы Позже стало известно, какую оскорбительную фразу сказал тренеру "Арсенала" замененный им немец.
Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи. Все они проиграли пари форварду Александру Ляказетту на попадание в перекладину.
Позже игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож. Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой Меган Рапино.
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