"Это ведь даже не смешно": легенда "Динамо" и сборной Украины раскритиковал чемпионат Беларуси

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин признался, что не следит за чемпионатом Беларуси. Олег Владимирович развенчал миф: Блохин никогда не показывал игрокам свой гол в ворота "Баварии".

"Карантин соблюдаем, кроме супермаркета почти никуда не выбираемся. Честно говоря, не завидую людям, которые в квартирах на карантине находятся. Не знаю, как мы бы сами вчетвером да в четырех стенах все это время просидели", – отметил Блохин.

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"Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского, но это ведь даже не смешно. Чемпионат Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь. И нашу-то премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан", – сказал Олег Блохин.

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