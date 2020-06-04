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Это вообще законно? Роналду сжульничал, чтобы увеличить свою скорость

4 июня, 19:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португалец будет использовать шипы для регби

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду нашел способ, как увеличить свою скорость. Как пишут итальянские СМИ, португалец начал использовать регбийные шипы на своих бутсах. Они немного больше, чем футбольные, что дает лучшее сцепление с землей.

Tuttosport сообщил, что футболист появился в бутсах с необычными шипами на сегодняшней тренировке в Континассе. Кстати, ранее мы писали, что Роналду вернулся после карантина в сумасшедшей форме. Его нынешние физические показатели превышают предыдущие результаты тестов.

Ранее подобную замену произвел алжирский нападающий "Монпелье" Анди Делор, который 19 февраля установил новый рекорд максимальной скорости в чемпионате Франции, разогнавшись до 36,8 км/ч.

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Напомним, что Андрей Шевченко и Криштиану Роналду вошли в рейтинг скорострелов чемпионата Италии. Португальцу нужно на гол менее двух часов, а Шева забивал каждую 141 минуту. Правда, португалец проводит в Италии только второй сезон, а украинец выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год и в сезоне 2008/2009.

Смотрите, как Роналду забивает в Италии:

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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