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"Это все очень опасно": игрок "Шахтера" прокомментировал матч Лиги Европы без зрителей из-за коронавируса

12 марта, 16:54

Максим Перепелица

Евгений Конопялка считает, что отсутствие фанатов "Вольфсбурга" плюс для его команды

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мнением о проведении матчей без зрителей из-за коронавируса. Онлайн "Вольфсбург" – "Шахтер" доступен на нашем сайте.

"Немаловажный факт – это отсутствие болельщиков. 12-й игрок у них весьма серьезный. Я помню свой последний визит на этот стадион. Тогда фанаты прилично гнали свою команду вперед. Это существенный минус для "Вольфсбурга" и плюс нам. Я читаю новости и слежу за ситуацией. Это все очень опасно. Смотрел в новостях о Фернандо Льоренте, с которым я в номере жил, он сейчас стоит в супермаркете в Италии. Очереди – это страшно. Даже не хочу входить в их положение, но могу представить, как они взволнованы. Словом, я считаю правильным не допускать болельщиков на трибуны", – сказал Коноплянка.

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Напомним, что накануне Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля. Исходя из этого решения, можно говорить, что и повторная встреча "Шахтера" с "Вольфсбургом" – в Харькове, 19 марта – пройдет при пустых трибунах.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Евгений Коноплянка

Источник: Канал Футбол

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