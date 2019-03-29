"Это всегда острое противостояние!": Андрей Воробей – о "класико" в Кубке Украины

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины – о матче "горняков" с "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины

Андрей Воробей. Фото ФК "Шахтер".

"Это всегда острое противостояние!": Андрей Воробей – о "класико" в Кубке Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fee/5d8/5c6fee5d85c50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fee/5d8/5c6fee5d85c50.jpg 2019-03-29T19:34:00+02:00 Футбол Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины - о матче "горняков" с "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины

7 апреля состоится один из главных матчей весенней части сезона в нашем футболе. В "украинском класико" "Шахтер" и "Динамо" сразятся в четвертьфинале Кубка страны. Экс-нападающий "горняков" Андрей Воробей поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка .

"Встречаются две сильные команды и этот поединок даже можно назвать досрочным финалом. Постоянно жребий сводил двух наших грандов непосредственно в финальном матче. Сейчас у других команд появится шанс побороться за Кубок Украины", – считает Воробей.

"Шахтер" опережает "Динамо" по количеству завоеванных Кубков Украины (12 против 11). "Шахтер" на протяжении последних 10-20 лет пополнил свой музей очень большим количеством трофеев. Это говорит само за себя. И поэтому для "Динамо" это будет очень сильным раздражителем. Но и для "Шахтера" киевский клуб сам по себе является раздражителем. Поэтому тут даже не нужно настраивать игроков на матч. В таких дуэлях каждая команда старается как можно чаще выигрывать друг у друга. Будь это четвертьфинал, полуфинал или финал. Неважно, на каком уровне встречаются команды, даже наверно если это матч проходит на уровне детских школ, это всегда острое противостояние", – уверен Воробей.

Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". "Думаю, будет полный стадион. В связи с тем, что весна у нас не еврокубковая и уже наконец-то потеплело, погода налаживается, думаю, болельщик соберется, тем более на такую игру с "Динамо".

"При Хацкевиче идет пертурбация коллектива. Сейчас подтягивается молодежь. Тренер "Динамо" доверяет молодым исполнителям, раскрывает новые таланты. Мне кажется, сейчас создается новое поколение на 5-6 лет вперед. Это не может проходить безболезненно, поэтому клуб остается без трофеев. Но вы видите, какая сейчас молодежь, уже проявляет себя в еврокубках, в играх за сборную и в чемпионате показывает себя. Поэтому, возможно, тактика была сделана на новых молодых игроков, и она себя оправдывает", – считает Воробей.

Два лучших бомбардира команд – Цыганков и Мораес – не очень удачно выступают в "Класико". "Цыганков, как молодой и талантливый исполнитель, на данный момент может быть где-то нестабильный: игру даст, две провалит. Но в сборной он показал, что сейчас на ходу. Прекрасно провел последнюю игру с Люксембургом. Посмотрим, как он будет выглядеть в противостоянии с "Шахтером". Что касается Мораеса, у "Шахтера" очень сильная линия полузащиты, поэтому у Жуниора будет больше шансов себя проявить с такими партнерами по команде. Они все создают, ему главное оказаться в нужном месте в нужное время, что он прекрасно делает", – уверен Воробей.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 7 апреля. Ранее свое мнение о поединке высказал Вадим Евтушенко.

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