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"Это же и близко не Месси": игроки "Манчестер Юнайтед" рады, что клуб избавился от Алексиса Санчеса

9 сентября, 16:50

Футболистам не нравилась зарплата игрока

Алексис Санчес

Алексис Санчес / Фото: AFP

Футболисты "Манчестер Юнайтед" были неистово рады тому, что с команды ушел чилийский нападающий Алексис Санчес. Ранее мы писали, что Алексис Санчес перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер".

Игроки считают, что футболист не заслуживал своей высокой зарплаты, которая вместе с бонусами составляла более 500 тысяч фунтов в неделю.

"Это же совсем не Месси, даже и близко, так зачем платить ему такую большую зарплату?" – рассказал один из футболистов команды The Sun.

"Манчестер Юнайтед" купил 30-летнего форварда у "Арсенала" в январе 2018 года. Всего за свою карьеру в британском клубе Санчес провел 45 матчей и забил всего пять голов.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчиса не было даже в заявке "МЮ".

Смотрите, как "Челси" выигрывал Лигу Европы-2019 еще под руководством Сарри

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Алексис Санчес

Источник: The Sun

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