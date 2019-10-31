"Этот мяч прикончил игру": как форвард МЮ Рашфорд сотворил шедевр в ворота "Челси"

Маркус Рашфорд / Фото: Reuters

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, который положил два мяча в ворота "Челси" в 1/8 Кубка английский лиги (2:1) прокомментировал свой шедевр со штрафного, который снял напряжение в матче. Мы вели онлайн-трансляцию этого поединка.

"Я попадаю точно также далеко не с первого мяча на тренировках, когда мы отрабатываем подобные удары, – сказал Маркус в интервью Sky Sports. – Когда ты бьешь с этим движением вверх или вниз, мяч может пойти куда угодно, но сегодня, к счастью, он попал точно в верхний угол".

Смотрите виде гола Рашфорда на 73 минуте матча

"Это был прекрасный день, – продолжил Рашфорд, чей удар сравнивают с исполнением штрафных бывшей "семерки" МЮ Криштиану Ронапл. – Это была очень и очень тяжелая игра, но мы рады, что смогли победить. Лично для меня, второй гол убил интригу в этом поединке, потому что мы и раньше вели здесь 0:1, и при таком счете они старались оказать максимальное давление. Мы постоянно уезжали из Лондона то с ничьей, то с поражением после таких матчей, так что я считаю, что второй забитый мяч прикончил эту игру". Ранее мы также сообщали, что английский защитник будет делать веганскую кожу из ананасов.

"Главная задача для нас – улучшаться и развиваться. Начало сезона оказалось не таким, как мы ожидали, так как мы проделали хорошую работу на предсезонке, но мы должны пройти через это и вернуться к победам".

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