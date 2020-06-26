Этот парень коллекционирует титулы: нападающий "Баварии" – лучший игрок чемпионата Германии

Польский форвард стал первым игроком в истории, который забивал в 11 стартовых турах

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком чемпионата Германии в нынешнем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба немецкой Бундеслиги в Twitter. Ранее мы сообщали, что Левандовски установил в "Баварии" еще один рекорд чемпионата Германии.

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В 30 матчах чемпионата Германии Левандовски наколотил 33 мяча, четыре из них — с пенальти, и с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. Польский форвард стал первым игроком в истории, который забивал в 11 стартовых турах Бундеслиги. Огорчив "Фортуну" в 29 туре чемпионата, Роберт отметился в воротах всех нынешних клубов элитного дивизиона Германии.

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Кроме того поляк возглавляет зачет "Золотой бутсы" и претендует на звание лучшего голеадора Европы. А в Германии в борьбе за награду Левандовски опередил Тимо Вернера из "Лейпцига", Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд, Кая Хаверца из "Байера" и Сержа Гнабри из "Баварии".

Напомним, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии. 27 июня в заключительном, 34-м, туре Бундеслиги она на выезде встретится с "Вольфсбургом". Отметим, что Левандовски перешел в мюнхенский клуб летом 2014 года из дортмундской "Боруссии" на правах свободного агента. Контракт игрока действует до лета 2023 года.

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