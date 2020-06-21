"Эвертон" – "Ливерпуль": где смотреть финишную прямую "красных" в чемпионате Англии

Сегодня в 30 туре английской Премьер-лиги абсолютный лидер чемпионата "Ливерпуль" отправится в гости к "Эвертону". Мерсисайдское дерби зачастую получается очень напряженным, особенно на территории "Ирисок" – на газоне "Гудисон Парк". Интереснейшая мультимедийная онлайн-трансляция "Эвертон" – "Ливерпуль" уже идет на нашем сайте.

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Свисток о начале матча в Ливерпуле прозвучит в 21:00 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире поединок "красных" с "Эвертоном" покажет телеканал Setanta Sport.

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В случае победы "Ливерпуль" после этого может наконец-то стать чемпионом после 30-летнего перерыва. Но тут команда Юргена Клоппа зависит от встречи "Бернли" и "Манчестер Сити", который является ближайшим преследователем "красных" – 22 очка разницы. В целом до титула "Ливерпулю" остались две победы. Однако "Эвертон" еще лелеет надежду на попадание в зону еврокубков и так просто не отдаст принципиальному сопернику три очка.

Реклама Тренировка "Ливерпуля" / Фото: Liverpool FC

"Еще две победы, и мы станем чемпионами. Однако не остановимся на этом. Мы хотим продолжать, мы хотим сохранить свою форму на следующий сезон, потому что он начнется довольно скоро после последнего матча в этом. Тренер тоже разговаривал с нами об этом и сказал, что в девяти заключительных матчах мы зададим тон на следующий сезон. Мы еще не выиграли титул. Мы еще ничего не выиграли. Однако наша цель — начать следующий сезон в том же духе. Мы можем быть командой, которая продолжает прогрессировать. У нас есть игроки, способные делать большие шаги в своем развитии. Победа в лиге значительно прибавит нам опыта и позволит достичь следующего уровня", — сообщил защитник "Ливерпуля" Ван Дейк Daily Mail.

Ранее мы также рассказывали, как нужно сдавать выигранный матч команде из низов таблицы. Смотрите инструкцию от лондонского "Арсенала".

Смотрите, как "Эвертон" и "Ливерпуль" боролись между собой в прошлом сезоне

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