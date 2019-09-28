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"Эвертон"- "Манчестер Сити": букмекеры не верят в хозяев

28 сентября, 14:46

Кто фаворит матча АПЛ

Эвертон - Манчестер Сити

Эвертон - Манчестер Сити / Фото: Twitter

В субботу, 28 сентября, на стадионе Гудисон Парк состоится матч седьмого тура чемпионата Англии между Эвертоном и Манчестер Сити. Время начала матча – 19:30. Ранее мы писали, где смотреть матч АПЛ "Эвертон" – "Манчестер Сити".

Известны котировки букмекеров на эту встречу. Безоговорочным лидером в поединке аналитики считают "Манчестер Сити". На команду Гвардиолы можно поставить с коэффициентом в 1,29, тогда как на победу "Эвертона" – 10.00. Ничья расценивается в 6,00.

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История противостояний Эвертона и Ман Сити насчитывает 186 матчей. Победой "ирисок" завершились 68 очных встреч, а триумфом "горожан" – 71. В 47 поединках была зафиксирована ничья.

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Напомним, что "Манчестер Сити" без украинца Зинченко вошел в историю, обыграв "Уотфорд" 8:0. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали первой командой в АПЛ, сумевшей забить пять мячей за 18 минут. Кроме того, "МанСити" не хватило всего одного гола для повторения самого крупного счета в чемпионате Англии, который был установлен в 1995 году, когда "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ипсвич Таун" (9:0).

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Источник: Сегодня|Спорт

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