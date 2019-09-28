"Эвертон" – "Манчестер Сити": где смотреть матч чемпионата Англии

Эвертон - Манчестер Сити / Фото: Twitter

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В седьмом туре английской Премьер-лиги "Эвертон" будет принимать "Манчестер Сити". Игра пройдет на стадионе "Гудисон Парк" 28 сентября. Начало встречи – в 19:30.

Посмотреть поединок можно будет на канале – "Сетанта". Также в прямом эфире игру можно будет посмотреть в подписке на Oll.tv.

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Действующие чемпионы Англии поедут в гости к очень непростому сопернику. В данный момент команда Марко Силвы с 7 очками занимает 14 строчку. Последний матч для "Эвертона" был в чемпионате Англии, там они проиграли " Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0.

После поражения в пятом туре Премьер-лиги от "Норвича" "Манчестер Сити" уверенно переиграл "Шахтер" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Через несколько дней подопечные Гвардиолы разнесли "Уотфорд" на своем поле. Хозяева неплохо покуражились, отгрузив оппонентам восемь безответных мячей.

К этому поединку "Манчестер Сити" подходит без трех основных игроков. Выезд на "Гудисон Парк" пропустят травмированные Лерой Сане, Эмерик Ляпорт и Джон Стоунз.

Главная интрига – сможет ли выйти на поле Александр Зинченко. Украинский игрок пропустил последние две игры, и теперь ему придется бороться за место в основе с Бенжаменом Менди, который восстановился от травмы.

У "Эвертона" новых потерь нет. В последних матчах отлично себя проявил форвард – Доминик Калверт-Льюин. Английский нападающий попробует отличиться в ворота грозного соперника.

Ориентировочные составы:

"Эвертон": Пикфорд – Динь, Холгейт, Кин, Коулмен, Дельф, Девис, Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Зинченко, Отаменди, Фернандиньо, Уокер, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро, Марез.

"Мы не собираемся никого покупать в январе. У нас не настолько много денег, чтобы тратить огромные суммы летом, а потом зимой еще продолжать покупки", – сказал Гвардиола.

"Конечно, мы разочарованы. Но мы знаем, что сезон только начинается, еще рано паниковать. Если мы наберем три очка в следующей игре, то ситуация кардинально изменится. Все в таблице располагаются слишком близко друг к другу. Мы знаем, что мы делаем, знаем, над чем нам стоит работать, а результаты придут", – отметил Марку Силва.

Напомним, что "Манчестер Сити" без украинца Зинченко вошел в историю, обыграв "Уотфорд" 8:0. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали первой командой в АПЛ, сумевшей забить пять мячей за 18 минут. Кроме того, "МанСити" не хватило всего одного гола для повторения самого крупного счета в чемпионате Англии, который был установлен в 1995 году, когда "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ипсвич Таун" (9:0).

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