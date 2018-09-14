"Эвертон" могут лишить очков в чемпионате Англии

Действующий контракт "Эвертона" с экс-наставником "Уотфорда" рассчитан на три года

Английская Премьерлига начала расследование в отношении ливерпульских "ирисок" в связи с назначением главным тренером Марко Силвы, который ранее возглавлял "Уотфорд", сообщают британские источники.

"Эвертон" подозревается в том, что пытался договориться с португальским специалистом, не поставив в известность "Уотфорд". В случае, если вина руководства "ирисок" будет доказана, то клуб могут оштрафовать на значительную сумму или лишить очков в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Пока мерсисайдцы свою вину не признают.

Действующий контракт "Эвертона" с экс-наставником "Уотфорда" рассчитан на три года.

Ранее мы писали, что английский клуб заплатит 18 миллионов за игрока, пришедшего в команду свободным агентом. Руй Патрисиу в одностороннем порядке разорвал контракт со "Спортингом", а клуб пожаловался в ФИФА.

В летнее межсезонье "Вулверхэмптон" хотел приобрести Александра Зинченко у "Манчестер Сити", но Зинченко отказался от перехода и решил бороться за место в составе "горожан". Пока Александр тренируется с "Манчестер Сити", хоть пока не попадал в заявку на матчи на старте сезона в премьер-лиге.