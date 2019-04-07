"Эвертон" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии: видео гола, решившего исход встречи

Исход встречи английской премьер-лиги решил гол Фила Джагелки в первом тайме

"Эвертон" - "Арсенал" - 1:0. Фото: AFP

"Эвертон" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии: видео гола, решившего исход встречи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a18/059/5caa1805966ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a18/059/5caa1805966ed.jpg 2019-04-07T18:33:14+03:00 Футбол Исход встречи английской премьер-лиги решил гол Фила Джагелки в первом тайме

Футболисты "Эвертона" на своем поле обыграли лондонский "Арсенал" в матче 33-го тура чемпионата Англии. Встреча в Ливерпуле завершилась с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил на 10-й минуте Фил Джагелка. "Эвертон" набрал 46 очков и занимает девятую строчку в чемпионате, "Арсенал" (63) идет четвертым.

Обзор матча "Эвертон" – "Арсенал" 1:0:

Напомним, что 33-й тур чемпионата Англии по футболу растянулся на неделю из-за кубковых матчей. Лидеры Премьер-лиги – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – очков не теряли. Но без потерь не обошлось. Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко был заменен уже в первом тайме поединка с "Кардиффом". У игрока небольшое растяжение задней поверхности бедра. На восстановление должно уйти не более двух недель.

Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити": в Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

Как сообщалось ранее, Зинченко замахнулся на скандальный рекорд Тимощука в сборной Украины.

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