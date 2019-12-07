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"Эвертон" проснулся и заставил плакать легенду "Челси"

7 декабря, 21:52

Данкан Фергюсон огорчил Френка Лампарда

Эвертон - Челси

Эвертон - Челси / Фото: Reuters

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" принимал "Челси". Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Первый гол забил нападающий "Эвертона" Ришарлисон на пятой минуте с передачи защитника Джибриля Сидибе. В начале второго тайма преимущество "ирисок" увеличил форвард Доминик Калверт-Льюин. Спустя три минуты один мяч отыграл хавбек "Челси" Матео Ковачич. В конце матча Калверт-Льюин оформил дубль.

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"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба 29 очков.

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Напомним, что некоторое время назад героем стал болбой матча "Тоттенхэм" – "Олимпиакос" (4:2) в Лиге чемпионов. На 50-й минуте встречи он очень быстро подал мяч Сержу Орье для ввода из аута, позволив лондонской команде организовать стремительную атаку и забить свой второй гол. После матча Жозе Моуринью заявил, что этот эпизод стал ключевым в матче и отблагодарил парнишку тем, что пригласил на обед с командой.

Смотрите обзор матча "Тоттенхэм Хотспур" – "Олимпиакос" – 4:2

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чемпионат Англии Челси Лондон Эвертон

Источник: Сегодня|Спорт

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