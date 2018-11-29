Евгений Хачериди уже на 7-й минуте закончил матч "Челси" – ПАОК в Лиге Европы

Сразу два украинских футболиста вышли в стартовом составе матча 5-го тура Лиги Европы "Челси" – ПАОК в составе гостей. Евгений Хачериди – в центре обороны в паре с испанцем Хосе Креспо, Евгений Шахов – на позиции атакующего полузащитника, под центрфорвардом Александаром Прийовичем. Но уже на 7-й минуте количество украинцев на поле сократилось вдвое.

Это Хачериди, не успев за чемпионом мира Оливье Жиру, пытался в подкате выбить мяч из-под ног французского форварда, но сбил его. Эстонский рефери Кристо Тохвер был принципиален и тут же показал красную карточку нарушителю.

С французами в ноябре Хачериди не очень везет: в 2013-м в Сен-Дени в ответном матче плей-офф ЧМ-2014 наш защитник заработал красную карточку в начале второго тайма. Правда, уже при счете 0:2.

Для ПАОКа игра с "Челси", который уже гарантировал себе первое место в группе, имеет большое турнирное значение. Но вдесятером рассчитывать на что-то приемлемое в поединке с одним из сильнейших клубов Англии довольно сложно.

Напомним, что Хачериди перестал вызываться в сборную Украины – последний раз в сентябре этого года, но из-за травмы досрочно уехал из ее лагеря. В ПАОКе, куда украинец перешел летом 2018-го, он играет недостаточно много: в чемпионате Греции – 3 матча, в Кубке Греции – 2, в еврокубках, правда, – 5.