Евгений Коноплянка отыграл весь матч против "Баварии"

"Бавария" на своем поле нанесла поражение "Шальке" со счетом 3:1

Евгений Коноплянка отыграл весь матч против "Баварии". Фото: AFP

Евгений Коноплянка отыграл весь матч против "Баварии" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f3d/bfd/5c5f3dbfd5075.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f3d/bfd/5c5f3dbfd5075.png 2019-02-09T23:01:00+02:00 Футбол "Бавария" на своем поле нанесла поражение "Шальке" со счетом 3:1

Футболисты мюнхенской "Баварии" на своем поле обыграли "Шальке" из Гельзенкирхена в матче 21-го тура чемпионата Германии. Субботняя игра в Мюнхене завершилась победой "Баварии со счетом 3:1. Голы в составе мюнхенской команды забили Роберт Левандовский (27-я минута) и Серж Гнабри (57). У "Шальке" мяч забил Ахмед Кутуджу (25). Еще один гол на счету защитника "Шальке" Джеффри Брума (12), отправившего мяч в собственные ворота.

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, но результативными действиями не отметился.

Следующий матч в Бундеслиге "Бавария" проведет 15 февраля на выезде против "Аугсбурга". "Шальке" днем позже примет "Фрайбург".

Напомним, что в конце января украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка открыл счет голам в 2019 году.

Обзор матча "Бавария" – "Шальке" – 3:1

Напомним, что ранее "Шальке" заявил Евгения Коноплянку на плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, в главном европейском турнире может состояться "украинское дерби": за "Манчестер Сити" выступает Александр Зинченко.

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