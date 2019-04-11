Евгений Коноплянка решил покинуть "Шальке" – СМИ

Полузащитник сборной Украины не смог стать основным игроком в немецком клубе

Коноплянка редко отличается результативными действиями. Фото: AFP

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка хочет летом покинуть команду. Как утверждает Bild, "Шальке" не против продажи футболиста, который уже уведомил клуб о своем решении.

Немецкий клуб готов продать Коноплянку за 3-5 млн евро. В 2017 году Коноплянка перешел в "Шальке" за 12,5 млн. Действующий контракт украинца с клубом рассчитан до 2020 года.

29-летний Коноплянка в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Как сообщалось ранее, зимой Евгений мог перебраться в один из клубов Турции, однако, по слухам, украинца не удовлетворили финансовые условия сделки.

Кстати, в марте у "Шальке" сменился тренер. После поражения от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов со счетом – 0:7, клуб покинул Доменико Тедеско. Клуб до конца сезона возглавил голландец Хуб Стевенс. Видимо и его не удовлетворила игра украинца, поскольку Когноплянка не часто оказывается в основном составе клуба.

Мы также писали, "Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Евгений Коноплянка решил покинуть "Шальке" – СМИ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: sport24.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.