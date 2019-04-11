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Евгений Коноплянка решил покинуть "Шальке" – СМИ

Сегодня, 15:42

Полузащитник сборной Украины не смог стать основным игроком в немецком клубе

Коноплянка редко отличается результативными действиями
Коноплянка редко отличается результативными действиями. Фото: AFP

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка хочет летом покинуть команду. Как утверждает Bild, "Шальке" не против продажи футболиста, который уже уведомил клуб о своем решении.

Немецкий клуб готов продать Коноплянку за 3-5 млн евро. В 2017 году Коноплянка перешел в "Шальке" за 12,5 млн. Действующий контракт украинца с клубом рассчитан до 2020 года.

29-летний Коноплянка в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Как сообщалось ранее, зимой Евгений мог перебраться в один из клубов Турции, однако, по слухам, украинца не удовлетворили финансовые условия сделки. 

Кстати, в марте у "Шальке" сменился тренер. После поражения от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов со счетом – 0:7, клуб покинул Доменико Тедеско. Клуб до конца сезона возглавил голландец Хуб Стевенс. Видимо и его не удовлетворила игра украинца, поскольку Когноплянка не часто оказывается в основном составе клуба.

Мы также писали, "Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход".

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Тег футбол, Евгений Коноплянка, Шальке

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sport24.ru

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